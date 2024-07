Ha un obbligo di dimora, ma continua a rubare: arrestata a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato una 36enne del luogo in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

La donna, già sottoposta dallo scorso giugno alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e della presentazione alla P.G., a seguito di arresto per furto in un supermercato, avrebbe rubato un portafoglio e usato le carte di credito che vi erano all’interno.

Le indagini, immediatamente avviate dai Carabinieri, hanno permesso di risalire alla 36enne che è stata denunciata all’Autorità giudiziaria aretusea che ha emesso, a suo carico, un provvedimento di aggravamento a seguito del quale la donna è stata trasferita alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.