Guida senza il casco ad Avola, elevate cinque sanzioni amministrative

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati al fine di garantire una maggiore sicurezza per cittadini e turisti, sia in città ed in provincia che nelle zone balneari, nel pomeriggio di ieri sono state attenzionate le zone balneari siracusane di Fontane Bianche e dell’Arenella e la cittadina di Avola.

Agenti delle Volanti e del Commissariato di Avola, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, nel complesso, hanno identificato 175 persone e controllato 70 veicoli.

Per infrazioni al codice della strada sono state elevate 5 sanzioni amministrative e sequestrato un mezzo.

Il servizio era finalizzato a scoraggiare comportamenti scorretti alla guida, soprattutto il mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza che possono avere, in questo periodo estivo caratterizzato da un maggiore traffico veicolare, conseguenze molto