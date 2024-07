Ambulanza medicalizzata dall'1agosto a Portopalo di Capo Passero

Dal prossimo 1 agosto e fino al 31 ottobre, periodo di maggiore afflusso turistico, il comune di Portopalo potrà contare temporaneamente sulla presenza fissa di una postazione SEUS 118 con autoambulanza medicalizzata delle postazioni di Buccheri e Buscemi che l’assessorato regionale della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, ha autorizzato il 17 luglio scorso in riscontro alla richiesta che il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone aveva formulato alcune settimane fa comprendendo le esigenze e le legittime difficoltà del territorio portopalese manifestate dal primo cittadino. Quest’ultimo aveva chiesto la possibilità della dislocazione a Portopalo di un mezzo di emergenza per dodici mesi all’anno o, almeno, nel periodo di maggiore afflusso turistico.