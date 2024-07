Il ginecologo rapinato del Rolex a Catania, fermati 2 giovani dalla polizia

Fulvio Antonino Amante , 21 anni, e Gabriele Tosto di 22, sono stati fermati a Catania con l'accusa di rapina a mano armata, tentato omicidio, porto ed illegale detenzione di armi. Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Catania ed eseguite dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile etnea, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come gli indagati sarebbero stati, in concorso tra loro, gli autori della rapina a mano armata ai danni del ginecologo Ernesto Falcidia, commessa nella zona della Scogliera e poi degenerata in tentato omicidio.

Lo scorso 2 luglio, intorno poco dopo le 6 del mattino, alla sala operativa della questura di Catania, veniva riferito che un uomo era giunto presso un nosocomio cittadino, in quanto ferito da un colpo di arma da fuoco alla coscia sinistra. Da una prima ricostruzione degli accadimenti si è accertato che la vittima, uscita da casa su un’auto, era stata subito dopo bloccata da due uomini a bordo di uno scooter e aveva opposto resistenza riuscendo a togliere la mascherina a colui - poi identificato nell’indagato Amante – che, armato di pistola, gli strappava dal polso sinistro un orologio, marca Rolex, del valore di circa 40 mila euro. La vittima, però, veniva ferita alla coscia sinistra da un colpo di pistola, con prognosi di 15 giorni.