Modica, fiamme all'ingresso di Marina: traffico deviato per un paio d'ore

Sterpaglie e alcuni alberi sono stati distrutti da un incendio che si è sviluppato questa mattina, intorno alle 9, nei pressi dell'ingresso di Marina di Modica. Le fiamme si sarebbero sviluppate a causa di un altro incendio che ha distrutto un'auto in transito sulla vecchia strada Modica- Pozzallo. Il rogo, in pochi minuti, dalla vettura si è esteso al terreno confinante e le fiamme hanno preso vigore per il vento mettendo in allarme i proprietari di alcune villette. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica ha circoscritto l'incendio ma è stato necessario deviare il traffico in entrata a Marina di Modica durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Modica e della Polizia di Stato del Commissariato modicano. Illeso il conducente della vettura andata a fuoco, una BMW station wagon.