Acate, recuperato dai volontari di "Amico Ambiente" il lavatoio dei primi del Novecento

I volontari acatesi di “Amico Ambiente” hanno portato a termine il complesso e lungo recupero dell’antico lavatoio risalente ai primi del Novecento e che ora, ritornato all’antico splendore, si candida a divenire meta di notevole interesse storico.

Era il 26 ottobre 2020 quando l’ attuale assessore alla Cultura Giuseppe Raffo presentava il progetto di Democrazia Partecipata intitolato “Lavatoio Comunale” in sinergia progettuale con il Comune di Acate, a quel tempo governato dal sindaco Giovanni Di Natale, e con il coordinamento e l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa.

Il lavoro ha coinvolto tantissimi volontari che mettendo mano anche al portafoglio hanno liberato il sito da detriti e erbacce accumulatisi in oltre mezzo secolo di abbandono. Non è stato possibile, invece, intercettare la sorgente idrica secentesca che alimentava la struttura e procedere al rifacimento della tettoia, che riparava dalle intemperie le donne che vi si recavano per fare il bucato.

Tra i tanti che si si sono spesi anima e corpo Rocco Morando e il coordinatore dei volontari professore Mario Raffo. Il gruppo, ormai diventato numerosissimo, non intende fermarsi e vuole continuare a lavorare per salvare il salvabile nei siti della vecchia Biscari. Nel mirino altre testimonianze del passato pressoché ignote alle giovani generazioni.