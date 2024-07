Scicli, a Sampieri presentate la sesta edizione di “Autori & Libri" e la prima di “Cogitare”

Al Pata Pata di Sampieri presentata la VI edizione di “Autori & Libri" affiancata dalla prima edizione di “Cogitare”. Presente, nella qualità di testimonial il giornalista Maurizio Crosetti, de “la Repubblica”

Ai nove appuntamenti di “Autori & Libri”, dal 30 luglio al 4 di settembre, è stata affiancata una nuova iniziativa che ha un taglio e una veste diversi.

“Cogitare”, infatti, vuole essere un momento di riflessione offerto da grandi personalità del mondo della cultura italiana ognuno con una sua specificità nella attività che svolge quotidianamente: filosofi, giornalisti, architetti, intellettuali a largo spettro. Sono quattro gli appuntamenti dal 27 luglio al 28 agosto. Scenderanno in campo al living del Pata Pata, nuovo spazio di produzione culturale quest’anno, Umberto Galimberti, tra i più grandi filosofi viventi, Luca Sommi, raffinato giornalista e intellettuale di alto profilo, Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma, e Maurizio Crosetti, de “La Repubblica”.

“Autori & Libri, conversando a Sampieri” vedrà sul proscenio del living scrittori come Giancarlo De Cataldo, Cristina Cassar Scalia, Tea Ranno e Simona Lo Iacono, Lucio Luca ed Enrico Bellavia, Massimo Cultraro e poi gli emergenti che necessitano di una vetrina per illustrare le loro opere e noi gli daremo questa occasione: i giornalisti Aldo Mantineo e Giovanni Villino, Nicola Colombo ed Evelina Barone. Gli orari di inizio dei singoli appuntamenti cambiano secondo le date degli eventi: dalle 19 alle 19,30.