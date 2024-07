Danilo Bonuomo presidente provinciale Fimaa Ragusa

Eletto il nuovo presidente provinciale degli agenti immobiliari Fimaa. Si tratta di Danilo Bonuomo. E’ stato il direttivo, dopo che i componenti dello stesso erano stati eletti dall’assemblea degli iscritti, ad esprimere il nominativo della figura apicale, team manager di Remax Platinum. Il vice sarà Daniele Ravalli. Gli altri componenti del direttivo provinciale sono: Giuseppe Battaglia, Andrea Infante, Bernardino Iura oltre, naturalmente, a Bonuomo e Ravalli. “Il comparto degli agenti immobiliari –dichiara il neopresidente Bonuomo – ha la necessità di dovere affrontare al meglio le sfide che i mercati ci pongono innanzi. Una realtà come la provincia di Ragusa sta facendo registrare, in questi ultimi tempi, un’attenzione sempre crescente al mercato immobiliare ed è quindi opportuno che una associazione di categoria come la nostra possa fornire le dovute risposte ai nostri associati. Ringrazio chi mi ha sostenuto e sono pronto a ripagarli con un’attenzione non comune affinché si possano raggiungere obiettivi sempre più interessanti per la crescita e lo sviluppo della nostra federazione”. A Bonuomo e a tutti i componenti del direttivo provinciale gli auguri di buon lavoro da parte del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca

Manenti.

NELLA FOTO, Ravalli (a sinistra) e Bonuomo