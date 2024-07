Volley Modica, nel roster arriva il nazionale Lorenzo Cavasin

La Volley Modica continua a puntare sui giovani di talento per rafforzare il roster con il quale dovrà affrontare il campionato di serie A3 di pallavolo edizione 2024/2025. Mantenendo la linea intrapresa da qualche anno, infatti, la dirigenza modicana ha messo a segno un altro colpo, assicurandosi le prestazioni del talentuoso Lorenzo Cavasin. Classe 2004, Lorenzo Cavasin è un opposto alto 198 centimetri che nella stagione appena andata in archivio ha giocato in serie B con il Mercatò Alba. Per lui anche una stagione in serie C con la Banca Alpi Marittime Cuneo