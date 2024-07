Turista residente a Milano bloccato a Noto con la droga dello stupro

La polizia di Noto ha sequestrato 30 milligrammi della cosiddetta droga dello stupro, contenuta in una boccetta, e dell'altro quantitativo della stessa sostanza ma in polvere. Le indagini, condotte dalla Squadra investigativa di Noto, hanno permesso di chiudere il cerchio attorno ad un uomo, originario dell'Australia ma residente a Milano, in visita a Noto, che e' stato denunciato. Da alcuni giorni, gli agenti del commissariato di polizia di Noto erano sulle tracce dell'indagato e soprattutto, grazie ad una soffiata, avrebbero avuto delle informazioni sulla presenza di quel tipo di droga, spesso portata in feste molto ristrette ed in alcuni casi sono emersi episodi di stupro. La soluzione liquida e' senza colore ed insapore e viene diluita nei cocktail, all'insaputa della vittima, che, dopo poco tempo, rimane stordita. L'uomo e' stato rintracciato nell'albergo in cui alloggia mentre la sostanza trovata nella sua disponibilita' e' stata sequestrata.