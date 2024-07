Politica in lutto a Floridia, è morto l'ex vice sindaco Rocco Idà: lunedì i funerali

Lutto nella politica floridiana. Questa mattina si è spento, nella sua abitazione per le conseguenze di una lunga malattia, Rocco Idà. Aveva 72 anni ed è stato una icona dei socialisti a Floridia. Più volte assessore comunale, era stato anche presidente del consiglio comunale con la giunta di Arturo Spadaro e prima ancora pure vice sindaco con Mimmo Romano alla guida dell'amministrazione. Concreto e risolutivo , a Floridia dicevano che era il 'Kissinger' della politica locale. Consulente ed assicuratore nella vita di ogni giorno, Idà era sposato con la signora Elena e padre di quattro figli maschi, Franco Rosario, Salvo e Andrea. Ha trasmesso la passione per la politica ad Andrea, oggi al vertice di Fratelli d'Italia a Floridia. Da socialista craxiano, Rocco Idà si è sempre mosso nell'area filo governativo in ambito locale. Alla famiglia Idà le condoglianze più sentite dalla direzione di Nuovo Sud.

I funerali saranno celebrati lunedì, 22 luglio alle 9,30 in Chiesa Madre a Floridia.