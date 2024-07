Il Palermo batte il Monza in amichevole: Di Francesco firma il gol partita

Il Monza va ko contro il Palermo nella terza amichevole estiva degli uomini di Alessandro Nesta. Nella sfida giocata al Campo Sportivo di Temù (Brescia) decide una rete in avvio di Di Francesco, che dopo otto minuti si accentra da sinistra e col destro pesca l'angolino sul primo palo per l'1-0 rosanero. Il Monza prova a reagire, ma anche dopo la girandola di cambi nella ripresa il risultato non cambia più. I biancorossi torneranno in campo al Campo Sportivo di Temù mercoledì 24 luglio alle 16 per sfidare l'Alcione Milano, nell'ultima amichevole del ritiro di Pontedilegno-Tonale.