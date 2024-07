Stop alla burocrazia, Romano (NM): decreto aiuta le imprese a semplificare

"L'approvazione del decreto sui controlli alle imprese è un primo passo avanti per sburocratizzare l'Italia e renderla più efficiente evitando controlli superflui. Le imprese sono imbrogliate nelle trame di una pubblica amministrazione spesso prevaricante e che incide profondamente sulla loro crescita economica. Dobbiamo consentire alle nostre attività produttive di esprimere al meglio le loro potenzialità, ponendo le giuste condizioni affinché possano farlo. Mercoledì 24 sarà audito in commissione il ministro Zangrillo per parlare delle novità che sono state introdotte con questo decreto, sia sotto il profilo della semplificazione normativa e sia sotto quello procedurale.

Continuiamo a lavorare per le nostre imprese affinché possano crescere ed essere competitive". Lo afferma l'onorevole Saverio Romano di Noi Moderati e presidente della commissione bicamerale sulla semplificazione.