Formati a Palermo 12 sub per attività industriale

Volge al termine, al Centro Studi Cedifop di Palermo, la prima parte della stagione relativa ai corsi di formazione professionale di subacquea industriale. Si sono presentati agli esami finali i 12 allievi del corso OTS-Inshore iniziato a marzo al cui termine, superata l’ultima prova, è prevista l’iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto in Italia (livello Harbour Diver come OTS + iscrizione I livello Repertorio Telematico dei Commercial diver italiani - livello Inshore della Regione Sicilia - L.R. 07/2013, più brevetto di Saldatore Subacqueo di Bureau Veritas). Per il rilascio del brevetto di saldatore subacqueo, i dodici allievi sono stati esaminati dal funzionario di Bureau Veritas, Maurizio Casco, che ad esami conclusi ha riferito: «Oggi, come Bureau Veritas, abbiamo qualificato dodici saldatori subacquei in accordo alla norma UNI EN ISO 15618-1. Ottima la prestazione di tutti i ragazzi forti di uno staff che li ha ottimamente preparati e seguiti durante tutto il percorso formativo. Il Cedifop, infatti,oggi rappresenta una delle più belle realtà del settore formazione subacquea industriale e anche per questo è un vero piacere contribuire alla crescita e alla formazione di tutti loro».