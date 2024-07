Modica Calcio, arriva il centrocampista Maimone

Altro acquisto per il Modica edizione 2024-2025: a rafforzare la mediana della formazione allenata da Pasquale Ferrara, arriva Salvatore Maimone. Classe 1993, proveniente dal Paternò, Salvatore Maimone ha all’attivo diverse stagioni d’alto livello con i colori del Vittoria in Eccellenza, oltre a quelli del Comprensorio Normanno, Sancataldese e Biancavilla in serie D. Nelle ultime stagioni vanta solo successi: dopo la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia del Ragusa, con cui ha vinto anche la Coppa Italia, ha ottenuto la promozione in D con il Siracusa e, nello scorso campionato, anche con il Paternò grazie alla vittoria della Coppa Italia Nazionale.