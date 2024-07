Marina di Priolo, postazione della Misericordia in spiaggia

E' attivo da ieri sul litorale di Marina di Priolo il servizio di primo soccorso da parte della Misericordia, presente in postazione con un mezzo e il proprio personale sanitario.

Questi i giorni e gli orari: Sabato 20 e domenica 21, ⁠Sabato 27 e domenica 28 luglio.

Dal 1 al 18 Agosto la Misericordia di Priolo sarà presente tutti i giorni. Il servizio in quelle giornate sarà garantito dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sono attivi già da fine giugno i servizi di controllo e pattugliamento del litorale da parte dei volontari di Protezione Civile.

Si tratta di una iniziativa voluta dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore al Mare Laura Serra per garantire sempre maggiore sicurezza ai tanti bagnanti che affollano Marina di Priolo, in particolare nel fine settimana.