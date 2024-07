Carceri, Faraone (IV): "Nordio non conosce la realtà dei detenuti"

"Tra le prerogative dei parlamentari, c’è quella della visita degli istituti penitenziari. Lo faccio regolarmente, l’ho fatto stamattina con Pino Apprendi, garante dei detenuti, al carcere Pagliarelli Palermo". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera."Tanto di più è una prerogativa del Guardasigilli. Prerogativa mai esercitata dal ministro Nordio. In pratica colui che decide le misure da adottare negli istituti penitenziari, anche sulla base della qualità della vita degli agenti penitenziari e dei detenuti, non conosce la realtà delle carceri, non vede con i propri occhi l’emergenza in corso. Un ministro deludente, per conservare una poltrona, si è dimenticato tutto quello che ha predicato per anni", conclude.