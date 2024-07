Si terranno al Palasassi di Matera i funerali dei due vigili del fuoco

Per la possibilità di pioggia domani pomeriggio si terranno al chiuso, nel Palasassi di Matera, anziché sul sagrato della chiesa di San Pio X in piazza San Giovanni XXIII, i funerali solenni di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i vigili del fuoco morti mercoledì scorso a Nova Siri durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione. Si terranno alle ore 18.00 e saranno officiati dall'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina Antonio Giuseppe Caiazzo. Oggi, fino alle 20, e domani dalle 9 alle 13, è aperta la camera ardente nel Comando dei Vigili del Fuoco di Matera. Proclamato il lutto cittadino a Matera. In Basilicata in segno di cordoglio sono rinviati spettacoli, eventi di rassegne estive e iniziative politiche.