Quattro mila euro per il torneo pre olimpico di Siracusa

La Regione Siciliana ha concesso il patrocinio oneroso per il Torneo preOlimpico di Siracusae organizzato dall’ASD Circolo Canottieri Ortigia 1928 che vedeva di fronte il Settebello contro il Giappone. Un contributo pari a 4 mila euro che l'assessore allo Sport Elvira Amata con il sostegno del deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, hanno deciso di accordare per quello che è “un orgoglio che da anni dà lustro alla nostra meravigliosa città di Siracusa, rendendoci protagonisti in tutto il mondo”, le parole del parlamentare Ars. “Un grazie speciale ai dirigenti dell'Ortigia per la loro dedizione e i sacrifici economici che affrontano da anni per portare avanti la società, valorizzando la città e trasformando la scoperta di talenti in una vera missione – sottolinea ancora Auteri -. Da poco mi sono appassionato a questa disciplina affascinante che prima non conoscevo bene. Nel mio ruolo di parlamentare, farò tutto il possibile per sostenere l'associazione sportiva, cercando di rafforzare sempre di più il lavoro straordinario portato avanti in questi anni. Andiamo avanti con determinazione, celebrando ciò che è bello e che porta lustro alla nostra incantevole Siracusa”.