Musica, al via l'Alkantara Fest: apre a Zafferana "Trans Taranta - Beyond the dance"

Dopo il brillante esordio con la preview a Naxos e Catania dell’Alkantara Mediorkestra, arriva l’evento speciale della ventesima edizione di Alkantara Fest, international folk & world music festival organizzato dall’associazione Darshan con la direzione artistica di Mario Gulisano. L’appuntamento è per martedì 23 luglio, alle 21, in piazza Cardinale Pappalardo a Zafferana Etnea (Catania) con l'evento musicale dell'estate 2024: “Trans Taranta – Beyond The Dance”, concerto che vedrà insieme sullo stesso palco Arneo Tambourine Project e Ashèbasta. L’evento, a ingresso libero, è organizzato grazie al supporto di “Programmazione Puglia Sounds 2024” Fondo Speciale Cultura e patrimonio Culturale L.R. 40/2016, art. 15 comma 3.