Bagnante 60enne rischia di annegare: sfiorata la tragedia a Gela

Tragedia sfiorata nelle acque antistanti il circolo nautico di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 60 anni ha rischiato di annegare. Provvidenziale l'intervento dei militari della Guardia costiera che hanno trovato il 60enne ormai esausto e in stato di evidente difficoltà. Il rapido soccorso è stato cruciale: pochi minuti in più e il bagnante non avrebbe avuto la forza di restare a galla. Dopo averlo recuperato, il personale della Guardia costiera lo ha condotto al porto rifugio di Gela, dove un'ambulanza del 118 lo ha trasportato in ospedale in gravi condizioni. Seppure ancora sotto osservazione, l'uomo è adesso fuori pericolo di vita. "Desidero esprimere con orgoglio il mio sentito ringraziamento all'equipaggio intervenuto per la prontezza e la professionalità dimostrate durante questo salvataggio - dice il comandante della Guardia costiera di Gela -. Colgo l'occasione per ricordare alla popolazione l'importanza di monitorare attentamente le condizioni del mare prima di avventurarsi in acqua. È fondamentale avvisare tempestivamente i soccorsi al realizzarsi di ogni situazione di pericolo chiamando il numero unico delle emergenze 112 o il numero blu 1530 per le emergenze in mare. La tempestività nell'intervento è fondamentale".