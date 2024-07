Sicurezza, 12 posti di controllo a sud del Siracusano

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati al fine di garantire una maggiore sicurezza per cittadini e turisti, sia in città ed in provincia che nelle zone balneari, in questo fine settimana sono stati effettuati numerosi posti di controllo nei territori di Avola, Augusta, Pachino, nonché nell’isola di Ortigia. Sabato sera, Agenti della Polizia Stradale, diretti dal Dirigente Giovanni Martino, hanno effettuato dei controlli nell’isola di Ortigia, fortemente voluti dal Questore Roberto Pellicone, finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psico- fisica e al rispetto dell’uso del casco protettivo. Sono state identificate 54 persone e controllati 30 veicoli, elevando 2 sanzioni amministrative e ritirando 1 patente per guida in stato di ebbrezza. Nelle giornate di sabato e domenica, gli agenti della Stradale di Noto e del Commissariato di Augusta hanno effettuato dei controlli ad Augusta identificando 37 persone e controllando 30 veicoli. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, ad Avola e Pachino, agenti dei locali Commissariati hanno effettuato dei controlli del territorio identificando, complessivamente, 181 persone e controllando 79 veicoli. Nella giornata di domenica i controlli sono stati rafforzati e gli agenti delle Volanti hanno garantito la sicurezza sia in città che nelle zone balneari effettuando, nell’arco di tutta la giornata, 12 posti di controllo, identificando 213 persone e controllando 86 mezzi, elevando 5 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. La massiccia presenza della Polizia di Stato ha garantito, in città ed in tutta la provincia un fine settimana tranquillo.