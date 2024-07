Affari autobotti per il trasporto dell'acqua, Nicita (Pd) lo segnala all'Agcom

"La gravità della siccità e della crisi idrica in Sicilia sta imponendo diffuse interruzioni nelle forniture e aggiuntivi costi elevati a famiglie, imprese, operatori turistici per l'approvvigionamento di acqua attraverso la fornitura da autobotti. Alcune ordinanze di sindaci, per far fronte all'emergenza, hanno autorizzato la circolazione, nel territorio comunale, anche di autobotti non autorizzate al trasporto conto terzi, per il trasporto e distribuzione di acqua potabile prelevata presso i punti di approvvigionamento autorizzati. Da alcune notizie stampa emerge al contempo un parallelo mercato privato dell'acqua in un quadro normativo privo di regolamentazioni sui prezzi delle autobotti private e sulla qualità e provenienza dell'acqua fornita. I rischi di abusi nella fissazione di prezzi (tanto della fornitura, quanto del trasporto) e quelli connessi alla qualità dell'acqua privata fornita richiedono una straordinaria attività di vigilanza da parte dell'Autorità garante per la concorrenza il mercato e dell'ARERA, cui si chiede di attivare una indagine conoscitiva urgente". Così in una nota il senatore Antonio Nicita, vicepresidente del Gruppo PD, che ha annunciato l'invio di una segnalazione urgente all'Agcom.