Chiuso il ritiro del Palermo a Livigno, ora a Manchester. Gomes: pronti a soffrire

"Il ritiro è andato bene. Abbiamo lavorato duramente, messo tutto in campo e in palestra per arrivare pronti all'inizio della nuova stagione. Le sensazioni sono buone". Lo ha detto il centrocampista francese del Palermo Claudio Gomes a proposito del ritiro dei rosanero concluso sabato con la vittoria in amichevole sul Monza per 1-0. La squadra tornerà a lavorare martedì a Manchester per la seconda parte del ritiro. "L'allenatore Dionisi è arrivato con le sue idee - ha detto Gomes - e sta provando a trasmetterle alla squadra. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onde. Il rapporto è buono. Chiede volontà, disponibilità ed energia. Sappiamo che dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, la B è difficile ma stiamo lavorando per essere pronti già all'inizio della stagione". Sul mercato il Palermo deve ancora lavorare per completare la squadra. "La base è solida - ha sottolineato il centrocampista - i nuovi arrivati sono molto forti e aiuteranno la squadra. La competizione fra i giocatori aiuta la squadra in tutti ireparti, ma dobbiamo avere coesione ed essere equilibrati perchè non sarà una stagione facile. Indossare la maglia rosanero è una grande opportunità e sappiamo che dobbiamo essere pronti per dare tutto in campo fino alla fine della stagione. Dobbiamo soffrire e dare tutto per questa maglia". Dopo la fine del ritiro a Livigno i rosanero hanno usufruito di qualche giorno di riposo, da martedì la squadra tornerà a lavorare a Manchester nel centro sportivo del City. "Andremo a Manchester per lavorare in uno dei centri sportivi migliori del mondo - ha detto Gomes - incontreremo Oxford e Leicester in amichevole, due squadre importanti per arrivare ad essere ancora più pronti per iniziare al meglio la nostra stagione".