Ars, Balsamo l'ascia Sud chiama Nord e torna all'Mpa

"Dopo due anni di attività politica all'interno del partito 'Sud chiama Nord', desidero informare i miei sostenitori e l'opinione pubblica della mia decisione di lasciare il partito. Questa scelta nasce, dopo lunga e sofferta riflessione, da una serie di motivazioni che ritengo fondamentali per proseguire il mio impegno politico. Spinto dagli amici più cari e significativi ho deciso di aderire ( tornando nella mia prima casa politica) al Movimento per le Autonomie, un partito fortemente radicato nella provincia etnea e ben presente nel resto della Sicilia. Se è vero che la politica è servizio, la mia unica ambizione è quella di tornare a rendere un servizio efficace alla mia comunità". Così in una nota il deputato regionale Ludovico Balsamo annuncia il suo passaggio all'Ars da Sud chiama Nord all'Mpa.