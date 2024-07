Al Teatro Antico di Taormina il 24 gli Earth Wind & Fire experience by Al McKay

Le sonorità funky, soul e R&B anni ’70 degli Earth Wind & Fire experience by Al McKay animeranno mercoledì 24 luglio il Teatro Antico di Taormina nell’unica tappa siciliana della storica band americana che, oltre alla perla ionica, in Italia, si esibirà solo all’Ultrasuoni Music Fest di Taranto. Un evento internazionale che vedrà, in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, una formazione di musicisti All Star, concepita e approvata da Al McKay, leggendario chitarrista della band di Chicago, vincitore di ben 7 Grammy Awards, gli Oscar della musica. Un marchio registrato che gira il mondo da anni, esibendosi nei più prestigiosi festival jazz, come il Montreux Jazz e il Java Jazz.