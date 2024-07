Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta romanzo di Mari Accardi

"Non ho tempo per andare al mare" è il titolo del romanzo di Mari Accardi che sarà presentato venerdì 24 alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo. Il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Antonella Folgheretti - giornalista e mamma - e con Mari Accardi. L'appuntamento è alle 18 nella Libreria di via Ariosto.

"Dopo il fallimento del sogno di sceneggiatrice e di ritorno da una fuga all’estero, per Matilde c’è un solo piano B: tornare in Sicilia e improvvisarsi guida turistica. Dovrà guidare per le strade e i vicoli di Palermo drappelli di settantenni per lo più stranieri e su di giri, lasciandosi contagiare dal loro entusiasmo. E se arrivasse a considerarli una famiglia alternativa? In una rappresentazione del turismo di massa disegnata sempre sul filo dell’ironia, e a tratti esilarante, Mari Accardi racconta il destino personale di una giovane donna siciliana. Bisogna allentare qualche difesa, polverizzare la diffidenza e guardare con lucidità alla famiglia d’origine. Quella vera. Un padre impegnato in un fitto colloquio con i gatti, chiuso in una vecchia Audi come in un bunker, una madre le cui colonne d’Ercole sono la chiesa e il supermercato di quartiere...