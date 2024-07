Tragedia a Napoli, crolla un ballatoio a Scampia: 2 morti e 13 feriti

Si aggrava il bilancio del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia a Napoli. Secondo i dati forniti dal prefetto Michele di Bari, i morti sono due e 13 i feriti, tra cui sette bambini.

La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l'abbattimento delle altre Vele deciso per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti.

Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla stabilità dell'edificio. Il cedimento si è verificato tra il secondo ed il terzo piano della struttura.