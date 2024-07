Basket, il Trapani Shark fa un colpaccio: dal Galatasaray arriva l'ala Yeboah

La Trapani Shark ha reso noto di "aver raggiunto un accordo con Akwasi Yeboah, ala di passaporto inglese di 198 centimetri e 104 chili proveniente dal Galatasaray, squadra militante nel massimo campionato turco". "Ringrazio sinceramente il presidente Antonini, coach Repesa e tutto lo staff di Trapani Shark per questa nuova opportunità. Non vedo l'ora di competere ad alto livello e incontrare questi incredibili fan. Sfrutterò al massimo il mio tempo in questa splendida e soleggiata città di Trapani, in Sicilia, sia dentro che fuori dal campo: insieme ci toglieremo tante soddisfazioni. Ci vediamo presto", ha detto il giocatore dopo l'ufficialità del suo accordo con la società del presidente siciliana.

Contestualmente il club di Trapani ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Joseph Mobio.