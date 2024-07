Si tuffa per salvare bagnanti in difficoltà, perde la vita a Marina di Melilli

Un uomo ha perso la vita nel tentativo di salvare alcuni bagnanti che non riuscivano a tornare a riva. L’episodio è accaduto ieri mattina nel mare di Marina di Melilli. Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme con la Guardia costiera, la vittima ha notato che alcuni bagnanti avevano difficoltà con il mare mosso. Non ci ha pensato sù due volte e si è gettato in mare. La fatica e il mare ondoso, però, hanno messo a dura prova la resistenza dell’uomo che poco dopo ha perso i sensi. Portato a riva, è stato soccorso da alcuni bagnanti e dalla moglie che lo attendeva sula spiaggia, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.