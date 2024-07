Acate, nasce nuovo gruppo in Consiglio comunale: è un terremoto silenzioso?

Un corpo e due anime nella maggioranza che sostiene il sindaco di Acate Gianfranco Fidone, ma non si tratta di nuovi equilibri e, a detta degli interessati, la compagine ne esce rafforzata. Anche se in qualche

post si può leggere di terremoto silenzioso e di “idillio finito”. La vicenda politica è avvenuta nell’ultima riunione del Consesso, che ha tenuto a battesimo un gruppo denominato “Acate al Centro” con cinque componenti ( Cristina Cicero, la presidente, Daria Guardabasso, Cristian Palma, capogruppo, Luigi Denaro e Giuseppe Failla) fedelissimi dell’assessore alla Cultura e Spettacolo, Giuseppe Raffo. Nella stessa seduta transitava nel gruppo primigenio “Acate Punto e a Capo” la consigliera Irene Tidona e vi confluivano gli aderenti a Fratelli d’Italia. Ora esso è costituito da Simone Caruso, reduce dalla breve

esperienza nell’opposizione, Gianfranco Ciriacono, Irene Tidona, Dafne Lantino, Giovanni Sarrì, rieletto capogruppo), Sara Gianninoto e Giovanni Formaggio. Riepilogando: la maggioranza conta su dodici

consiglieri, la minoranza su quattro (Monia Leta, Sandy Pulichino, Santi Bongiorno e Gaetano Castiglione). La presidente Cristina Cicero spiega: “Nell’ultima seduta il consigliere Palma, dopo avermi chiesto la parola, ha manifestato la volontà di comunicare la decisione di autodeterminazione del gruppo" Acate al Centro" con un proprio capogruppo, egli stesso. IL gruppo già esistente , con un altro nome , dai tempi della campagna elettorale, continua ad aderire a 360 gradi al progetto “Acate Punto a Capo” ,ribadendo e sottolineando l'assoluta fedeltà al progetto e soprattutto al sindaco Gianfranco Fidone. Questa scelta non porterà a nessun cambiamento, né sulla voglia né sulla necessità politica dell'intero Consiglio comunale e della Giunta, di lavorare supportando ognuno il lavoro dei singoli e degli altri gruppi che, ripeto, sono

sempre esistiti già dagli albori del progetto “Acate Punto a Capo”. Sulla stessa linea il sindaco Gianfranco Fidone: “La nascita del nuovo gruppo consiliare è un fatto politico che giudico in maniera estremamente positiva. Il documento politico che segna la nascita del gruppo, difatti, è chiarissimo: “Acate al Centro” è parte integrante del progetto “Acate Punto A Capo” e vuole valorizzarlo al meglio, portandolo avanti in maniera concreta. Vedo come un fatto estremamente positivo anche il rientro del gruppo di Fratelli d’Italia, che ringrazio, nel gruppo consiliare “Acate Punto a Capo”. Nel pluralismo e nella competizione sana ci sono gli ingredienti giusti per andare avanti con lo stesso entusiasmo e con ancora maggior vigore, nel rispetto degli impegni precisi che abbiamo preso con la cittadinanza acatese. Acate sta cambiando e la strada è già tracciata”.

(Nella foto, il Consiglio comunale nella seduta di insediamento