Gara podistica di Castelbuono, riflettori puntati su Neka Crippa

Tutto pronto per il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, una delle gare di corsa su strada più antiche d'Europa, in programma venerdì 26 luglio, nel giorno di Sant'Anna, lungo le strade del comune della città metropolitana di Palermo. Il primo passaggio ufficiale è rappresentato dal classico appuntamento serale in piazza Margherita per la presentazione degli atleti, in programma il 25 luglio, con inizio alle 21.30. Come sempre, ricco il programma, che prevede anche la consegna dei premi giornalistici Ypsigro. Tra gli ospiti Giuliano Razzoli, ex sciatore, medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Vancouver 2010 nello slalom speciale. Sarà una gara che promette spettacolo ed equilibrio. Occhi puntati su Neka Crippa e sul sudafricano