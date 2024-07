Modica Calcio, ingaggiato il portiere argentino Pontet

Il Modica Calcio copre uno dei ruoli più importanti del campo. Dalla Jonica arriva il portiere Emmanuel Pontet. Classe 91’, di nazionalità argentina, vanta esperienze in campionati di nazioni diverse. Nato calcisticamente in Italia, con la maglia del Misano, cresce nella primavera del Cesena prima di raggiungere la propria patria e giocare in Argentina con le maglie di diverse squadre dilettantistiche, quindi il trasferimento in Svezia come tappa transitoria prima del suo ritorno in Italia con le maglie di Fasano, ancora Misano e l’ultima stagione alla Jonica.