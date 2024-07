Il Pd raccoglie 5 mila firma per salvare il lago di Pergusa

Il segretario del PD ennese Giuseppe Semianara e il consigliere comunale PD Marco Greco, accompagnati dal deputato regionale Dem Fabio Venezia, stamane, hanno consegnato le oltre 5000 firme raccolte in queste settimane per salvare il lago Pergusa al capo di gabinetto del presidente Schifani, Salvatore Sammartano. E' quanto si legge in una nota del Pd Sicilia. Durante il colloquio, prosegue la nota, è stata ribadita la richiesta di "un tavolo tecnico urgente per salvare il lago, unico invaso naturale della Sicilia, ormai prosciugato". "Il tavolo tecnico era stato convocato la settimana scorsa - denuncia Greco - ma poi è stato misteriosamente annullato. Da allora nessuno ha fatto nulla. E mentre continua il silenzio dell'assessore Pagana, il lago Pergusa, così come tanti altri invasi siciliani, si sono quasi totalmente prosciugati".