Spada (Pd): "Da Lollobrigida buoni propositi, ma nessun atto concreto del governo"

Il Ministro Lollobrigida si documenti sul riparto delle somme stanziate per affrontare il problema della siccità in Sicilia e dare respiro a centinaia di imprenditori. Qualcuno dica al titolare del Ministero dell’Agricoltura che la provincia di Siracusa non riceverà neanche un euro sul finanziamento destinato alle altre aree metropolitane dell’Isola”.

A sottolinearlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, in risposta alle affermazioni del Ministro rilasciate a margine della visita a Siracusa in cui ha incontrato le associazioni di categoria degli agricoltori siciliani.

“Per un cavillo burocratico – continua Spada - la provincia di Siracusa è stata esclusa dai contributi per i danni causati dagli incendi dell’anno scorso. Da mesi il sottoscritto e il gruppo del Partito Democratico hanno sollecitato il Presidente della Regione affinché adottasse provvedimenti che permettessero anche alle province escluse di godere dei ristori. Non è accettabile che ci siano province di serie A e altre di serie B, con imprenditori che riceveranno indennizzi e altri che resteranno a guardare. Allo stato attuale gli agricoltori e produttori siracusani si vedono, ancora una volta, declassati rispetto ad altre province che invece riceveranno le somme”.

L’on Tiziano Spada ha aggiunto: “Il G7 per l’Agricoltura, in programma a settembre a Siracusa, sarà un momento importante per il nostro territorio che, però, va supportato con azioni concrete. L'auspicio è che oltre ai buoni propositi del Ministro arrivi un segnale tangibile in una realtà che continua a soffrire la cattiva gestione della cosa pubblica”.