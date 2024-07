Palermo Calcio, Gomez non supera la visita medica: a rischio il suo trasferimento in rosanero

Rischia seriamente di saltare il trasferimento di Valentin Gomez dal Velez al Palermo. Secondo quanto riportato dai media argentini, il difensore non avrebbe superato le visite mediche che aveva in programma quest'oggi in Italia. Classe 2003, Gomez avrebbe dovuto firmare il suo nuovo contratto con i rosanero per poi essere girato in prestito al River Plate. Il club di viale del Fante, che fa parte del City Football Group, per avere il centrale mancino era pronto a versare nelle casse del Velez circa 10 milioni di euro.