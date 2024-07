'Maraviglia 2024', quattro serate in musica ai Gesuiti di Caltagirone

Quattro appuntamenti con artisti di alto profilo. Sono le “Serate musicali ai Gesuiti”, i quattro concerti promossi e organizzati dal Comune di Caltagirone con il supporto di Decò – Gruppo Area, sponsor della kermesse, e la direzione artistica del maestro Giosi Infarinato, in programma dal 26 al 30 luglio nel Collegio dei Gesuiti (cortile istituto comprensivo “Alessio Narbone”), in via degli Studi 8, dalle 20,30, nell’ambito di “Maraviglia 2024”, le manifestazioni dell’Estate a Caltagirone. Ingresso libero.

Si comincia venerdì 26 luglio con “Un’Orchestra a sei corde”, protagonista Francesco Buzzurro, il chitarrista italiano definito da Ennio Morricone tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”.

Domenica 28 luglio sarà la volta del pianista Alberto Ferro con “Recital”. Nonostante la giovane età (è nato a Gela 28 anni fa), ha al suo attivo numerosissimi premi vinti in concorsi nazionali e internazionali.

Lunedì 29 luglio appuntamento con “Musica dell’Opera lirica”, con The Miller Violin Duo (Alison e Danny Miller) e Leonardo Catalanotto al pianoforte. I primi suonano con successo in tutto il Regno Unito e all'estero (Europa e Stati Uniti). Il secondo vanta una lunga e intensa attività operistica e di direttore in numerosi concerti sinfonici.

Infine, martedì 30 luglio “Songs, dal Lied alla canzone d’autore”, con Dario Russo basso), Vadim Pavlov (violoncello) e Giosi Infarinato (pianoforte). Russo canta per prestigiose istituzioni teatrali nazionali ed internazionali. Pavlov, già primo violoncello dell’Orchestra del Conservatorio di Leningrado, si è più volte distinto come solista in numerosi concerti. Infarinato ha all’attivo più di 400 concerti nei più importanti teatri italiani. “Questa rassegna – sottolinea il direttore artistico Giosi Infarinato – presenta quattro appuntamenti di qualità nell’affascinante cornice del Collegio dei Gesuiti ed è incentrata sulla varietà e la bellezza”. “Quattro serate – afferma l’assessore alla Cultura Claudio Lo Monaco – in uno dei luoghi più prestigiosi dell’esperienza barocca e tardo barocca di Caltagirone”. “Appuntamenti da non mancare – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo -, con grandi artisti e musica di qualità, che potranno attrarre un folto pubblico”.