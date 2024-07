Calcio, al Siracusa un ritorno gradito: Marco Palermo indosserà la maglia azzurra

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marco Palermo.

Centrocampista classe ‘95, nelle ultime due stagioni Palermo ha sempre vinto il campionato di Serie D nel girone I, prima con il Catania e poi con il Trapani.

Per Marco si tratta di un ritorno al Siracusa: arrivato in azzurro giovanissimo nella stagione 2014/15, ha vinto consecutivamente i campionati di Eccellenza e di Serie D e ha giocato con la nostra maglia in Serie C dal 2016 al 2019. In terza serie ha indossato anche le divise di Sicula Leonzio, Pergolettese, Latina e Catania.