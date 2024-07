Prima schiusa di tartaruga caretta caretta nel mare di Avola

Ad Avola (Siracusa), i primi piccoli di tartaruga marina Caretta caretta della stagione hannor aggiunto il mare. Per loro parte l'avventura più difficile, quella di superare indenni i primi giorni di vita, minacciati da predatori o altri pericoli. Per poi tornare (le femmine), un giorno, a deporre su questi lidi. Si tratta del quarto nido deposto in Sicilia quest'anno, lo scorso 28 maggio, trovato durante i monitoraggi da Giuseppe di Rosa, volontario del Wwf Sicilia Sud orientale. "Il sito è stato monitorato costantemente fino ad oggi, Giuseppe e i volontari di Avola sono qui a presenziare la schiusa", sottolinea la coordinatrice Wwf per le attività dedicate alle tartarughe marine in Sicilia, Oleana Prato. Intotale sono 119 i nidi seguiti dalla rete WWF nell'isola, ben 13 proprio lungo le spiagge di Avola. La provincia di Siracusa, con 65 nidi censiti dal Wwf, si conferma la preferita dalle tartarughe marine, grazie anche alla collaborazione di esercenti balneari e turisti.