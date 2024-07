Cgil Sicilia, rifiuti, incendi e crisi idrica: governo regionale inadeguato

"Ci accorgiamo che esiste un governo regionale solo quando ci sono nomine e poltrone da occupare, per il resto il nulla. La Sicilia è in preda a emergenze gravi, non certo inaspettate, e due anni di governo Schifani non sono riusciti a intaccare minimamente quei problemi strutturali che le determinano''. Così il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. ''Crisi idrica, emergenza rifiuti, incendi - aggiunge - questi non sono problemi improvvisi e occasionali, dovuti a un destino cinico e baro ma certamente a un continuum di inefficienze e di mancata azione di governo, di fronte alla quale tutti i siciliani dovrebbero acquisire piena coscienza e ribellarsi. Per quanto riguarda la Cgil, le azioni di mobilitazione saranno inevitabili se non arrivano risposte''.