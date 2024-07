Agricoltura, Assenza (Fdi): "Il governo sta facendo la propria parte"

"L'incontro a Siracusa del ministro Francesco Lollobrigida con le associazioni di categoria ha ribadito la centralità che riveste l'agricoltura siciliana nell'agenda politica del governo guidato dalla nostra Giorgia Meloni. Il confronto è servito a fare il punto sugli interventi già effettuati e su quelli in programma per sostenere un comparto vitale per la nostra economia e messo a dura prova dall'emergenza siccità". Così Giorgio Assenza, capogruppo all'Ars di Fratelli d'Italia. "Il governo nazionale sta facendo e continuerà a fare in pieno la sua parte tramite lo stanziamento di risorse e opportune semplificazioni normative anti-burocrazia. Lo stesso vale per il governo Schifani, che sta intervenendo concretamente con un piano per l'emergenza idrica e tramite contributi che saranno ulteriormente aumentati dall'Ars con la manovra che sarà approvata nei prossimi giorni - aggiunge - Fondamentale anche la task-force contro la dispersione idrica illegale annunciata dal ministro Lollobrigida, il quale ha pure voluto con forza la prestigiosa vetrina internazionale del G7 dell'Agricoltura a Siracusa che a settembre sarà contemporaneamente palcoscenico anche di un'esposizione delle eccellenze italiane dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e delle tecnologie innovative. Pertanto sono immeritate, ingenerose e pretestuose le polemiche sollevate da esponenti del Pd locale riguardo una presunta mancanza di attenzione da parte del ministro Lollobrigida nei confronti degli agricoltori siracusani".