Ragusa, minaccia automobilista: denunciata guardia giurata

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà per il reato di minacce aggravate un cinquantottenne originario della provincia di Enna ma residente a Ragusa. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in pieno giorno, Ragusa in via Roma; il cinquantottenne mentre si trovava alla guida della sua autovettura, per futili motivi inerenti la circolazione stradale, ha minacciato un altro automobilista che sopraggiungeva dalla sua stessa direzione; la persona offesa, viste le gravi minacce, dopo aver annotato il numero di targa e modello dell’autovettura, si è

recata in Questura per sporgere denuncia/querela .Le immediate indagini effettuate dai poliziotti hanno consentito, nel giro di breve tempo, di indentificare il cinquantottenne che risultava svolgere l’attività lavorativa di guardia particolare giurata. Al cinquantottenne sono stati ritirati in via cautelare il porto di pistola e l’arma che deteneva.