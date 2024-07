Tre spettacoli di Medea al Teatro antico di Palazzolo, la prima venerdì alle 21

Arriva a Palazzolo Acreide nello scenario del teatro greco di Akrai “Medea” di Euripide un grande spettacolo con protagonista Romina Mondello. Tre serate di grande teatro nel segno della classicità in uno dei luoghi più incantevoli del borgo ibleo. Lo spettacolo sarà di scena venerdì 26 luglio, alle 21, e poi il 27 e il 28 luglio, sempre alle 21, e sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzolo-e.it L’evento è promosso dal Parco archeologico di Siracusa in co-programmazione condivisa con l’Assessorato comunale alla Cultura guidato da Nadia Spada e rientra tra gli appuntamenti al teatro di Akrai. Assessorato che, per questa estate, ha organizzato una serie di importanti iniziative di livello e qualità che spaziano dal teatro, all’arte, alla letteratura. “Medea” di Euripide è un adattamento di Romina Mondello, per la regia di Emilio Russo, con protagonisti tra gli altri Gianluigi Fogacci, Camilla Barbarito, Paolo Cosenza, Nicolas Errico, Claudio Pellegrini, Debora Zuin. La scenografia è di Dario Gessati, i costumi di Pamela Aicardi, luci di Mattia De Pace. Assistente alla regia è Claudia Donadoni, la produzione Teatro Tieffe Milano. Un testo complesso ma ricco di fascino per una delle tragedie più emozionanti della classicità, che offre molte chiavi di lettura e riflessione. Atmosfere di grande intensità nel racconto del dramma della solitudine della protagonista, donna fragile, sposa e madre, vittima e carnefice. “Il teatro di Akrai accoglie questo spettacolo di caratura nazionale – afferma l’assessore Spada – per tre serate che siamo sicuri verranno accolte con entusiasmo dal pubblico. Siamo orgogliosi che questo spettacolo faccia tappa a Palazzolo e in questo luogo dell’anima, un sito antico che sarà uno scenario naturale per il dramma raccontato dalla protagonista”. Appuntamento dunque a venerdì 26 luglio alle 21 per la prima delle tre serate.