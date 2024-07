I ragazzi dell'Anffas Ragusa ospiti del Lions Club al Circolo Velico Kaucana

I ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa hanno animato una speciale giornata al mare. Ospiti del Lions club Ragusa Host presieduto da Emanuele Ottaviano, sono stati accolti nelle strutture del Circolo velico Kaucana che sorge, per l’appunto, sul territorio di Caucana, frazione a mare di Santa Croce Camerina. E’ stata una giornata all’insegna dell’inclusione e del divertimento che i ragazzi dell’Anffas onlus, come sempre accompagnati dagli animatori, hanno apprezzato con grande entusiasmo. “Il bello, ancora una volta – chiarisce la direttrice Salvina Cilia – è che ci siamo sentiti come a casa, una sensazione davvero speciale per tutti coloro che hanno partecipato e che si sono divertiti moltissimo. Ringrazio il presidente del Lions club Ragusa host, Emanuele Ottaviano, per l’attenzione che ha riservato ai nostri ragazzi e Nunzio Micieli, presidente del Cvk, per averci garantito, come sempre, un supporto non ordinario che ha permesso ai nostri ragazzi di godere appieno di questa giornata. Meglio non potevamo sperare. E ringraziamo tutti coloro che hanno permesso di renderci protagonisti di questi momenti, in particolare Glauco Bisazza, componente del gruppo direttivo del circolo, e Pinuccia Lembo che sono stati per il nostro gruppo il vero gancio e che ci lasciano proseguire un’estate che finora si è rivelata davvero straordinaria”.