Unione italiana ciechi, le "puntate" a Marina di Ragusa per vivere emozioni

Tra i momenti che assicurano relax, anche le giornate al mare che, puntualmente, ogni estate, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa organizza per fornire la possibilità ai propri associati di vivere emozioni e momenti di spensieratezza, godendosi un poco di libertà. Anche quest’anno, puntate a Marina di Ragusa per fare in modo che le giornate calde di quest’ultimo periodo possano, in qualche modo, godere di un minimo di frescura. Ore speciali per occasioni speciali che contribuiscono a rafforzare e a cementare l’amicizia tra gli associati. “Un ringraziamento – sottolinea il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – è da rivolgere, ovviamente, ai nostri operatori del servizio civile e agli accompagnatori che hanno tutto affinché la giornata possa svolgersi senza problemi. Sono momenti davvero significativi che consentono all’Uici di mettere ancora di più in evidenza il proprio ruolo. Sono numerose le iniziative che, durante l’anno, organizziamo. E la gita al mare è una tra queste. Avere l’opportunità di prendere il bagno, di sentire il tepore della sabbia e tutto il resto sono sensazioni che vengono amplificate nel nostro caso e che ci consentono di stare bene. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi e che hanno partecipato a questa iniziativa marina”.