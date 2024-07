Violenza donne, rapina in casa la ex moglie: arrestato a Taormina

Arrestato dai poliziotti del commissariato di Taormina, un trentaquattrenne di nazionalita' ucraina per rapina impropria e furto con danneggiamento ai danni della ex moglie. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando i poliziotti, a seguito di richiesta di aiuto sono intervenuti presso l'abitazione della vittima. Dalla ricostruzione dei fatti e' emerso che l'uomo si sarebbe introdotto presso l'abitazione della ex forzando la porta di ingresso e portando via oggetti e denaro contante. Sorpreso dalla ex e dalla suocera, non avrebbe esitato a colpire entrambe per guadagnare la fuga. I poliziotti hanno pertanto rintracciato l'uomo e sono riusciti a recuperare quanto sottratto. Convalidato l'arresto, l'uomo e' stato posto sotto custodia presso il carcere di Messina Gazzi.