Barcellona Pozzo di Gotto, ruba trolley: denunciata

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto hanno denunciato una 47enne palermitana per furto aggravato di un trolley e di un beauty. Ricevuta notizia del furto di un bagaglio a bordo di un treno intercity diretto a Roma, i poliziotti grazie all' analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono risaliti alla responsabile. A seguito di perquisizione gli agenti hanno recuperato nell'abitazione della donna la refurtiva: gioielli ed effetti personali per un valore di 6.000 euro.