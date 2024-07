Bonifica discarica Mazzarà Sant'Andrea, Galluzzo (Fdi): serve protocollo Antimafia

"Il via libera giunto dal ministero dell'Ambiente all'utilizzo integrale di 30 milioni di euro provenienti da fondi del Pnrr per bonificare la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea è un'ottima notizia. La richiesta in tal senso della Regione, appunto ora accolta a Roma, va nella direzione da me auspicata per consentire di bonificare prima possibile quell'area". Lo dice Pino Galluzzo, deputato di Fratelli d'Italia all'Assemblea regionale siciliana, aggiungendo: "La guardia va tenuta alta anche sul fronte della prevenzione e per questo ribadisco la necessità che tra enti locali e forze dell'ordine sia siglato un protocollo d'intesa antimafia sulla discarica di Mazzarrà, per contrastare gli interessi criminali-affaristici e salvaguardare la salute dei residenti del comprensorio, minacciata dall'inquinamento ambientale causato da incendi come quello doloso dello scorso 25 giugno".