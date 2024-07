Piano Tari approvato dalla giunta di Acireale, la prima rata il 15 settembre

La giunta municipale di Acireale, ha approvato ieri il Piano Tari 2024.

La delibera contiene le disposizioni per il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) dovuta per l’anno 2024, con il numero delle rate e relative scadenze di pagamento.

Le rate e le relative scadenze, previste per le utenze domestiche e le utenze non domestiche sono:

prima rata, pari al 20% con scadenza il 15 settembre 2024 (prorogata al 16); seconda rata, pari al 20% con scadenza il 15 ottobre 2024; terza rata, pari al 20% con scadenza il 15 novembre 2024; quarta rata, pari al 20% con scadenza il 15 dicembre 2024 (prorogata al 16); quinta rata, pari al 20% con scadenza il 15 gennaio 2025.

E’ facoltà del contribuente versare quanto emesso a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) per l'esercizio finanziario 2024, in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

L’atto segue la recente approvazione in Consiglio comunale del Piano Economico Finanziario della TARI 2024, che prevede una riduzione della tassa del 6,8%.

“E’ un piccolo segnale, un impegno che avevamo preso con i nostri concittadini, in controtendenza rispetto agli aumenti, dovuti al costo del trasporto e conferimento in discarica all’estero, che si registrano purtroppo in quasi tutti i comuni,- aveva dichiarato il primo cittadino Roberto Barbagallo-. Siamo consapevoli che le bollette continueranno ad essere pesanti fino a quando non si tornerà ad un costo di conferimento in discarica normale o non si realizzeranno i termovalorizzatori. Intanto abbiamo voluto restituire ai cittadini il rimborso regionale e staremo attenti ogni anno perseguendo la linea seguita e puntando su tutte le azioni utili all’incremento della raccolta differenziata”.