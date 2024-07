Riparte l'aeroporto di Francoforte dopo il blitz degli attivisti

Le attività dell'aeroporto di Francoforte sono riprese dopo l'interruzione provocata da un'intrusione di ecoattivisti.

Lo annuncia lo stesso aeroporto tedesco.

Lo scalo più importante della Germania aveva sospeso arrivi e partenze dopo l'irruzione sulle piste di atterraggio e decollo.

Secondo l'organizzazione ambientalista per il clima Letzte Generation (Ultima generazione), sei attivisti sono riusciti a entrare nell'aeroporto tagliando i recinti con delle cesoie prima di "portarsi in diversi punti delle piste con biciclette e skateboard". In una foto diffusa dalla stessa organizzazione ecologista si vede un attivista seduto sull'asfalto di una pista di atterraggio e decollo con un cartello con su scritto "Oil Kills" (Il petrolio uccide). Letzte Generation chiede un accordo vincolante per porre fine definitivamente a tutti i carburanti fossili entro il 2030.

Gli attivisti della stessa organizzazione avevano già compiuto incursioni in vari aeroporti tedeschi e anche a Heathrow, in Inghilterra.